Le Service aux entreprises de l’Estuaire diplôme son premier finissant en soudage

Le Service aux entreprises (SAE) de l’Estuaire a conclu la diplomation d’un premier finissant de sa formation en Soudage semi-automatique GMAW et FCAW, une attestation d’études professionnelle (AEP) qu’il est possible d’intégrer sur une base mensuelle.

Originaire de la communauté de Pessamit, Patrice Nanipou a débuté sa formation en Soudage semi-automatique au SAE de l’Estuaire le 27 mars 2023.

Après la formation théorique, il a amorcé un stage chez Usinage Côte-Nord le 23 octobre après quoi il a été embauché. Il a pu débuter sa carrière de soudeur au sein de cette entreprise, qui l’a même aidé à trouver un logement à Baie-Comeau.

La formation

D’une durée de 660 heures, l’AEP en Soudage semi-automatique GMAW et FCAW est offerte au SAE de l’Estuaire en enseignement individualisé. Ainsi, chaque étudiant chemine à son rythme et il est possible d’intégrer la formation le premier lundi de chaque mois.

Il n’est par ailleurs pas nécessaire d’avoir des connaissances en soudure pour joindre le groupe de l’enseignant David Lagacé. La formation est offerte du lundi au jeudi, alors que le vendredi est réservé aux examens et autres évaluations.

Actuellement, quatre apprenants sont inscrits à la formation et la prochaine intégration de nouveaux élèves est prévue le 4 décembre.