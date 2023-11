Manicouagan : les travaux de coupe de bois sont toujours prévus

La coupe et les travaux de récolte de bois sur le territoire de la MRC Manicouagan sont toujours d’actualité. Rappelons que le 23 décembre 2022, une violente tempête s’est acharnée sur la Côte-Nord pour laisser sur son passage des dommages qui ont affecté une grande partie des secteurs boisés.

« On parle de 250 hectares en tout », précise Philippe Poitras, directeur de la gestion foncière à la MRC Manicouagan et forestier de formation depuis 30 ans.

Les villes de Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel et Baie-Comeau sont encore affectées en date d’aujourd’hui même si des travaux ont été effectués dans les derniers mois.

En mai 2023, un mécontentement de la part des citoyens de Pointe-Lebel s’est fait entendre sur la coupe de bois du secteur. Depuis, un comité a été formé afin de trouver des terrains d’entente entre les institutions politiques et les citoyens pour prendre les décisions.

« Il faut comprendre que l’objectif est de se remettre en production en allant mettre de jeunes arbres pour faire de la plantation », ajoute M. Poitras.

Les arbres tombés et morts ont été vendus à l’entreprise SG des Bergeronnes et la plantation sera en appel d’offres prochainement. « Il y a des superficies où il y aura assez de régénération naturelle et d’autre endroit où nous devrons intervenir », précise M. Poitras.

Le paradis des toutous

M. Poitras est au courant de la situation de Mme LeBreux. Il explique que la proposition de déplacer le sentier était pour permettre à la dame et aux utilisateurs un meilleur espace en raison des enjeux de sécurité des arbres moins en santé et au manque de stationnement pour les visiteurs.

« Je ne sais pas si c’est un choix judicieux de rester là, mais c’est à Mme LeBreux d’en juger », dit M. Poitras en ajoutant que la MRC Manicouagan va respecter sa demande.