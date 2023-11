Charlotte Cardin en tête d’affiche du Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau

Le Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau a réussi un autre coup de maître en choisissant sa tête d’affiche pour l’an prochain. La populaire Charlotte Cardin clôturera l’événement en 2024.

« Dans l’objectif de poursuivre sa croissance des dernières années, l’organisation mise de nouveau sur la présence d’artistes internationaux », affirme le comité du Festival, par voie de communiqué, annonçant par le fait même le retour de l’événement du 4 au 6 juillet.

Pour donner l’eau à la bouche aux milliers de festivaliers qui attendent sa programmation, le Festival a dévoilé en primeur sa tête d’affiche le 20 novembre.

Selon lui, Charlotte Cardin est l’une des artistes les plus en vogue de la scène musicale internationale, alors qu’elle voyage actuellement partout à travers la planète avec sa plus récente tournée.

«Le succès de Charlotte est incontestable actuellement. On est très fier de l’accueillir pour son seul spectacle dans la région cet été et l’un des seuls au Québec », témoigne Joëlle Bernier, présidente de la Corporation Eau Grand Air.

«La venue de Charlotte se travaille depuis la fin de l’édition passée. On voulait l’annoncer plus tôt pour que les festivaliers réservent déjà leurs dates et leurs passeports. On est très contents de l’inviter chez nous», ajoute la présidente qui avait hâte d’annoncer ce tour de force d’accueillir Charlotte Cardin sur la Côte-Nord.

Retour à une édition 100 % musicale

L’édition 2024 rimera aussi avec un retour d’une programmation 100 % musicale. Ce virage s’explique par la popularité des soirées musicales des dernières années.

«On avait tellement d’idées d’artistes à inviter dans la région qu’on s’est dit que c’était le moment de revenir à trois jours de musique. Le Festival est fier d’annoncer Charlotte Cardin aujourd’hui, mais soyez assuré que les trois jours seront tout aussi incroyables», indique Joëlle Bernier.

Mise en vente des billets

Seulement 1 000 passeports week-end sont en vente dès maintenant à un tarif avantageux de 75 $ sur le site internet du Festival. Les passeports au tarif régulier seront en vente au coût de 95 $.

La programmation complète sera annoncée en mars prochain. Des billets journaliers seront disponibles à ce moment.