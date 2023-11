Trois spectacles à venir au Centre des arts de Baie-Comeau

Trois spectacles sont à venir au Centre des arts de Baie-Comeau.

Le 22 novembre, le grand Harry Manx montera sur scène en formule cabaret.

Le lendemain, c’est le duo Hauterive, composé de Mara Tremblay et Catherine Durand, sera en prestation. Les deux multi-instrumentistes seront seules sur scène, s’accompagnant l’une et l’autre de divers instruments (guitares acoustiques et électriques, ukulélé, violon), et interpréteront, en plus du répertoire de Hauterive, quelques-unes de leurs chansons phares respectives.

Ce samedi, la série Famille Hydro-Québec se poursuit avec le spectacle Département des retours des Sœurs Kif-Kif. De plus, un atelier de bricolage aura lieu tout juste avant la représentation au foyer du Centre des arts.