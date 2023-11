L’Alliance forêt boréale dénonce l’interdiction de récolte post-feu au nord du Pipmuacan

La décision du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) de ne pas autoriser la récolte de bois brûlé dans le feu 353 avait été vertement dénoncée par Boisaco il y a une dizaine de jours. C’est au tour de l’Alliance forêt boréale (AFB) de manifester son désaccord et de demander un changement de cap, bien que le temps soit compté. Le feu, qui a ravagé environ 16 700 hectares de forêt cet été au nord du réservoir Pipmuacan, a affecté un volume commercial estimé à environ 460 000 m3. Boisaco a conclu qu’à peu près 3500 hectares pourraient être récupérés. ce qui représente 350 000 m3 de bois ou 9000 voyages de camion. Rappelons que la récolte doit se faire rapidement après l’incendie puisque la présence d’insectes affectera la qualité du bois en peu de temps.

” Les feux de cet été ont dévasté 1,5 million d’hectares de forêt ce qui a contribué à l’émission de tonnes de CO2. Si, en plus, il n’est pas possible de récolter ce qui est encore récupérable, cela devient une catastrophe pour nos communautés “, affirme le président d’AFB et préfet de la MRC Domaine-du-Roy, M. Yanick Baillargeon.

AFB interpelle la ministre Maïté Blanchette Vézina, afin qu’elle “reconsidère sa décision aux conséquences néfastes tant pour la forêt que pour nos communautés”.