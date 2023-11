Makusham Musique revendique devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Les dirigeants du Studio Makusham de Maliotenam se sont fait entendre ce lundi 27 novembre aux audiences publiques du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes).

Nelly Jourdain, directrice de Makusham Musique, et Mathieu McKenzie, directeur des relations publiques et co-propriétaire de Makusham Musique et membre du groupe de musique Maten, étaient accompagnées de Me Michelle Corbu, avocate pour ITUM.

Leurs interventions ciblaient la modernisation du système de radiodiffusion, autour du quota minimal de 5% de musique autochtone dans les stations commerciales, mais aussi pour la création d’un fonds de musique autochtone indépendant consacré aux artistes et aux entreprises de leur industrie musicale.

Ils ont rappelé au CRTC que même si la musique autochtone est plein essor, la présence de leurs artistes sur les ondes de radios commerciales demeure faible et que ceux-ci sont confrontés à de nombreux défis.

Ce fonds demandé serait dirigé par et pour les Autochtones. Il aurait notamment comme objectif d’être représentatif de toutes les Nations autochtones au Canada et de créer des opportunités pour les artistes autochtones, de les accompagner dans leurs projets, ainsi que de travailler à l’émergence des talents.

« Nous espérons fortement que le CRTC, dans sa volonté de repenser son système actuel, prendra le temps d’analyser sérieusement nos recommandations et modernisera son cadre réglementaire de manière à mettre de l’avant les langues et les cultures autochtones », souligne Nelly Jourdain

« En améliorant la représentation autochtone dans les domaines musical et de radiodiffusion, le CRTC entreprendrait une action concrète vers la réconciliation qui permettrait aussi de contribuer à redonner la fierté à nos peuples, tout en renforçant nos langues maternelles », renchérit-elle.

Les dirigeants de Makusham Musique devraient retourner devant le CRTC dans les premiers mois de 2024 au sujet du quota de 5% de musique autochtone dans les radios commerciales. Ce dossier est porté depuis plusieurs mois par l’organisation, appuyée par ITUM.

Le Mémoire sur le contenu musical autochtone déposé à la fin mars s’accompagnait d’une pétition demandant l’adoption du quota.