Ma Ville Ma Voix : c’est le temps de voter

Six initiatives sont soumises au vote sur la plateforme numérique de la démarche municipale de participation citoyenne Ma Ville Ma Voix. C’est maintenant le temps de voter, et ce, jusqu’au 14 décembre.

Les citoyens sont appelés à voter pour leurs trois initiatives coup de cœur. Les idées de projets ont été inscrites entre 15 septembre et le 31 octobre. Ces initiatives doivent être rassembleuses pour la collectivité tout en ayant un effet positif global en matière de développement durable.

Le Comité de développement durable (CDD) a ensuite procédé à l’analyse de chaque initiative déposée selon les critères d’admissibilité et en a choisi six qui sont soumises au vote.

Les projets

Rassembler autour du basketball est un projet d’aménagement des terrains de basketball près de la Polyvalente des Baies. L’Infuseur, un café rassembleur propose un espace communautaire multifonctionnel et inclusif pour une panoplie d’activités.

Afin de valoriser l’achat local et renforcer la sécurité alimentaire en produisant des légumes propices à la conservation Ferme urbaine collective est déposée à Ma Ville Ma Voix. On y retrouve aussi L’Atelier d’à côté, un atelier communautaire pour faciliter la réparation ainsi que le partage de ressources et de connaissances.

La Jeune Chambre de Manicouagan souhaite offrir des Soirées Partage, Apprentissage et Réseautage inspirées des TED Talks où des conférenciers présentent des sujets qui les passionnent. Finalement, Veillons sur nos ainé·e·s est un projet qui consisterait à ce que des travailleurs de proximité se déplacement dans les résidences pour ainés de chaque municipalité de la Manicouagan.

Résultat final

« Même si le CDD a jugé que certaines initiatives ne répondaient pas suffisamment à certains critères de la démarche pour passer à l’étape suivante, il est bien conscient du besoin subsistant derrière chaque proposition », explique Myriam Chênevert, conseillère principale de MU Conseils, organisme accompagnateur de la démarche.

« D’ailleurs, dans plusieurs des cas, un suivi sera fait à une entité ayant le pouvoir de la mettre en œuvre », précise-t-elle. Notons que les votes comptent pour 50 % du résultat final ; l’autre moitié étant attribuée par le CDD.