François Legault, le premier ministre le moins populaire au pays, selon Angus Reid

L’appui à François Legault ne cesse de dégringoler; un sondage publié lundi suggère même qu’il est devenu le premier ministre le moins populaire au pays.

Selon la firme Angus Reid, le taux de satisfaction à l’égard du travail de M. Legault aurait chuté de 16 points en trois mois, pour atteindre 31 %, le pire score de tous les premiers ministres.

Les chefs de gouvernements les plus populaires sont ceux du Manitoba, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve et Labrador, Wab Kinew, Scott Moe et Andrew Furey.

Au Québec, pas moins de 61 % des répondants seraient insatisfaits de la performance de François Legault; 40 % d’entre eux «désapprouvent fortement» le travail du premier ministre québécois.

Ce mauvais sondage pour M. Legault s’ajoute à ceux de Léger et de Pallas Data, réalisés en novembre, qui suggéraient une chute drastique de ses appuis dans la population.

Le premier ministre du Québec connaît une période difficile: il a haussé de 30 % le salaire des députés et promis de subventionner la venue des Kings de Los Angeles à Québec au moment de négocier avec le secteur public.

La Coalition avenir Québec (CAQ) de M. Legault a également ressuscité de manière précipitée le troisième lien autoroutier Québec-Lévis suivant sa cuisante défaite dans la circonscription de Jean-Talon.

M. Legault a réagi aux sondages Léger et Pallas Data en disant avoir de la «peine» et comprendre que les Québécois étaient «fâchés» contre lui.

Dans son analyse, Angus Reid évoque les grèves dans le secteur public, l’augmentation des droits de scolarité pour les étudiants hors province, la subvention aux Kings et la mise sur pause du projet de tramway à Québec.

Il faut dire que le premier ministre Legault est peu habitué aux mauvaises notes.

En septembre, il obtenait toujours un taux de satisfaction de 47 %. Il y a un an, son taux d’approbation s’élevait à 57 % et pendant la pandémie de COVID-19, il trônait carrément au sommet du palmarès.

Le sondage Angus Reid publié lundi a été mené du 24 novembre au 1er décembre auprès de 3749 Canadiens, dont 602 Québécois; sa marge d’erreur au Québec est de plus ou moins 4 %.