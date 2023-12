Défi relevé au curling

C’est défi relevé pour sept jeunes curleurs du club de curling de Baie-Comeau lors de la finale locale du concours Tic Tap Toc, qui s’est tenue le 3 décembre.

Aurélie Huard, Noémie Roberge, Camille Roberge, Loïc Tremblay, Charles Martel, Roméo Landry et Victor Landry ont participé au défi qui consistait à effectuer trois types de lancers, soit cinq placements, cinq montées de pierre ainsi que cinq sorties de pierre.

Six jeunes d’entre eux ont tenté de lancer la pierre dans la première maison pour accumuler le plus de points possible, tandis qu’un jeune a effectué ses lancers sur la longueur de la glace.

Les résultats ont été envoyés à Curling Québec. Il faudra cependant attendre la semaine du 11 décembre pour savoir si des jeunes du club seront sélectionnés pour la finale provinciale. Celle-ci aura lieu à Drummondville le 27 janvier.