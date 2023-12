Baie-Comeau veut offrir 600 nouveaux logements d’ici 5 ans

La pénurie de logements n’est pas un secret à Baie-Comeau, ni partout ailleurs. Pour atteindre un seuil d’équilibre dans son taux d’inoccupation des logements, la Ville de Baie-Comeau veut offrir 600 nouvelles portes d’ici 5 ans.

« Notre taux d’inoccupation des logements se situe à 0,5 % actuellement, ce qui est en-dessous du seuil d’équilibre évalué à 3 % », confirme la directrice du service de développement économique de la Ville de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis, en entrevue avec Le Manic.

La Ville de Baie-Comeau a dévoilé sa stratégie de développement résidentielle 2023-2028 le 6 décembre devant des acteurs économiques, promoteurs immobiliers et gens d’affaires. Son objectif : devenir un modèle en matière de réponse à la pénurie de logements au Québec.

Ce qui en ressort, selon Mme Paradis, c’est que « l’enjeu de la pénurie de logements nous préoccupe ».

« La Ville de Baie-Comeau et le service de développement économique, on est proactifs pour solutionner cet enjeu. On souhaite être facilitateurs dans la réalisation des investissements pour soutenir nos PME dans leur développement de croissance, mais aussi dans la croissance démographique de notre communauté », commente-t-elle.

Trois principaux chantiers font partie de la stratégie, développée par l’équipe du service de développement en fonction de l’étude sur les logements réalisée par le groupe Altus en 2023 :

Créer un environnement économique et réglementaire favorable aux investissements résidentiels;

Stimuler l’investissement par la prospection de promoteurs;

Favoriser les partenariats entre les promoteurs et employeurs pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre.

Notons que la Ville de Baie-Comeau travaille déjà avec plus de 6 promoteurs pour la réalisation de projets immobiliers. « Oui, on travaille au niveau des travailleurs, mais il y a quand même un projet en discussion pour des logements abordables », conclut Marie-Josée Paradis.

