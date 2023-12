Port de Baie-Comeau : un pas de plus vers la réfection du Terminal no 5

Il s’agit d’un projet de longue haleine, mais le Port de Baie-Comeau peut aujourd’hui présenter son concept préliminaire en ce qui concerne la réfection du Terminal no 5, une structure désuète et non sécuritaire.

La présentation des images illustrant cette partie du port a été réalisée en conférence de presse le 6 décembre.

Les travaux projetés comprennent une reconstruction du quai, le dragage du fond marin et le réaménagement du stationnement et des voies d’accès. Le concept est aussi d’améliorer visuellement le port.

« Outre la réfection du Terminal no 5 lui-même, l’implantation d’une clôture architecturale permettra de rehausser l’aspect esthétique et l’expérience globale dans le secteur, en plus d’accroitre la sécurité de l’ensemble des usagers », précise Karine Otis, présidente-directrice générale du Port.

La mise en service du Terminal no 5 est prévue pour 2028. Il ne sera pas accessible au public, mais l’accès au quai multiusage, soit les postes 1 à 4, continuera de l’être.

Consultations

Le Terminal no 5 a été acquis par le Port en 2020. « De 2020 à 2023, on a réalisé plusieurs études sur la propriété, notamment des études environnementales et des études d’ingénierie », mentionne Mme Otis.

Des consultations ont aussi été réalisées cet automne auprès d’une trentaine d’organisations de la Manicouagan et les Premières Nations.

« On a rencontré plusieurs groupes de la société civile pour prendre en considération et entendre les préoccupations de l’aspect social et environnemental ou encore culturel et économique », poursuit-elle.

Le tout a permis au Port de « documenter le plan de travail pour l’étude d’impact » qui sera menée en 2024.