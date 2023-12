Démystifier l’anxiété et ses défis

La pandémie mondiale a profondément marqué nos vies, laissant une empreinte indélébile sur la santé mentale de nombreux individus. Pour comprendre l’impact de cette crise sur la santé mentale au Québec, l’Association des troubles anxieux de la Côte-Nord (ATACN) a mené une enquête visant à explorer les nuances des troubles anxieux au sein de la communauté.

L’ATACN cherche à dévoiler les changements dans la santé mentale depuis le début de la pandémie, évaluer la notoriété de l’association, et identifier les services les plus utilisés et attendus pour la population.

La conception du questionnaire a été méticuleusement élaborée en se basant sur des thèmes clés tels que l’évolution de la santé mentale, la notoriété de l’association, les attentes pour les services, et le profil de résidence. Avant le déploiement, le questionnaire a été testé auprès de membres de l’association pour assurer sa pertinence et son efficacité.

Les résultats préliminaires indiquent que l’ATACN est encore méconnue au sein de la population, révélant un besoin accru de sensibilisation. Bien que le sondage soit toujours en cours, ces constats soulignent l’importance de renforcer la visibilité de l’association et de ses services, selon Annie Dumas, coordonnatrice de l’association.

Un levier pour la sensibilisation et la compréhension

« Les résultats vont nous servir auprès de différentes instances pour promouvoir la mission de l’organisme, nous aider à la sensibilisation et la promotion et compréhension des troubles anxieux », dévoile Mme Dumas.

Les résultats devraient servir de base solide pour des campagnes de sensibilisation ciblées, visant à éduquer la communauté sur la prévalence des troubles anxieux.

À l’approche de ses 33 ans d’existence en mars 2024, l’association projette des initiatives ambitieuses pour mieux répondre aux besoins de la population. Ainsi, des démarches sont en cours pour obtenir un financement adéquat, permettant d’augmenter son personnel.

Cette expansion vise à renforcer la capacité de l’ATACN à soutenir ceux qui luttent contre les troubles anxieux dans la région et veut se positionner comme un outil essentiel pour comprendre les défis liés aux troubles anxieux au Québec.

Son impact potentiel sur la sensibilisation, la compréhension, et le soutien futur de la communauté résonne comme un appel à l’action pour tous ceux concernés par la santé mentale.