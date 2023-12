(PHOTOS) Des bricolages de Noël confectionnés pour les aînés de Baie-Comeau

Plusieurs petits artistes en herbe de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau ont remis de beaux bricolages de Noël à la Fondation de la Santé et des Services Sociaux de Manicouagan (Fondation SSSM). Ces bricolages seront affichés sur les étages gériatriques de l’Hôpital le Royer et au CHSLD N-A Labrie.

Le but de ce projet était de mettre de la vie et de la couleur dans les chambres des personnes âgées hospitalisées lors de la période des fêtes. Les élèves des classes de maternelle, 2e année et adaptée de l’école Saint-Cœur-de-Marie ont participé au projet. Ils ont travaillé fort dans le dernier mois afin de pouvoir décorer les chambres des personnes âgées hospitalisées et au CHSLD N-A Labrie.

« Merci à tous les philanthropes en herbe pour leurs créations. Ce beau geste mettra assurément un baume sur le cœur de nos ainés dans cette période de réjouissance qu’est le temps des fêtes. J’aimerais aussi remercier Dre Milot, vice-présidente du conseil d’administration de la Fondation pour avoir eu l’idée de ce merveilleux projet », exprime Chantal Asselin, directrice par intérim de la Fondation SSSM.

Les classes participantes à la confection de ces bricolages sont celles de madame Brigitte et madame Rose en 2e année, madame Amélie en maternelle, madame Vanessa en maternelle et madame Mathilde en classe adaptée.