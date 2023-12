Le régime d’assurance dentaire fédéral sera progressivement mis en place en 2024

Le premier ministre Justin Trudeau, au centre, le ministre Dominic LeBlanc, des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités et la ministre Ginette Petitpas Taylor, des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, s’entretiennent avec des étudiants en hygiéniste dentaire et des patients du Collège Oulton à Moncton, au Nouveau-Brunswick. le vendredi 31 mars 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Ron Ward