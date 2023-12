Les Vikings triomphent encore 

La 63e édition du Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau a été un franc succès avec 75 équipes en action sur les glaces du centre Henri-Desjardins. Lors de ce dernier week-end de compétition, les spectateurs ont encore vu les Vikings exceller et se retrouver dans deux des trois finales jouées du 8 au 10 décembre.

Plus vieux tournoi toutes catégories au Québec, le rendez-vous annuel emblématique de Baie-Comeau a permis d’amorcer de belles batailles pour la coupe cette fin de semaine. La seconde partie du tournoi s’est déroulée pour les catégories M9, M15 et M18. Les Vikings de Baie-Comeau ont été sacrés grands gagnants dans deux des trois catégories en jeu.

« Tout est parfait, ça va comme sur des roulettes, aucune anicroche jusqu’à maintenant. C’est un travail de longue haleine qui commence dès septembre avec le comité organisateur. On a quand même plus de 75 équipes sur les deux week-ends et on est très heureux des performances de nos équipes locales », confie Martin Gagné, président de l’événement sportif.

L’équipe baie-comoise a su exceller dans la catégorie M15 B face aux Mikun de Maliotenam. Quant aux M15 A, ils l’ont emporté face aux Castors-Prédateurs de l’alliance Mamu Pessamit/Haute-Côte-Nord.

Du côté des M18 A, les deux équipes des Gaulois de Port-Cartier s’affrontaient en finale.

« Je tiens à remercier et dire qu’on a une équipe formidable. Le comité organisateur a fait un travail colossal pour le bon fonctionnement du tournoi. Merci à toutes les personnes qui sont venues encourager les équipes locales de la région. On souhaite qu’on gagne, mais même si ça ne gagne pas pourvu que ça participe et que ça s’amuse c’est le principal », conclut M. Gagné.