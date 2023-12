Aménagement d’un stationnement au parc des Pionniers

Une partie du parc des Pionniers sera reconvertie en stationnement, dans le projet d’agrandissement de l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Mais, il ne faut pas penser que le parc sera dénaturé, explique le directeur général de Baie-Comeau, François Corriveau.

« On parle du boisé jusqu’à la piste cyclable. […] La piste cyclable reste là », indique ce dernier.

L’hôtel Le Manoir a fait une demande à la Ville pour agrandir le stationnement déjà existant, par manque d’espace.

Le maire Michel Desbiens dit avoir négocié afin de réduire l’espace qui sera cédé à l’hôtel Le Manoir. Dans le plan initial, présenté à la Ville, il aurait fallu enlever « la piste cyclable et les modules existants », explique M. Corriveau.

« Quelqu’un qui marche dans le parc des Pionniers, sur la piste cyclable, ne se promène jamais sur cette [partie] », poursuit-il.

Donc, ce secteur, qui n’est actuellement pas droit, sera mis à niveau pour faire un stationnement. Celui-ci arrêtera à un mètre de la piste cyclable. L’accès au bord de l’eau ne changera pas.

La partie identifiée en bleu représente l’espace qui sera utilisé pour le stationnement. Photo courtoisie

« Le promoteur serait prêt à aller de l’avant au printemps. On a limité son nombre de parkings. Mais, il faut comprendre que le promoteur, en agrandissant son hôtel, veut plus de parkings et pas trop loin, ce qui est tout à fait normal », renchérit le maire.

Les arbres seront replantés et les panneaux d’interprétation qui se trouvent de ce côté seront déplacés ailleurs dans le parc.

Deux contres

La résolution du projet est passée en séance ordinaire du conseil de Baie-Comeau le 11 décembre au soir.

Deux conseillères, Lysandre St-Pierre et Joannie Lajeunesse, ont voté contre la résolution. Les quatre autres conseillers ont appuyé la résolution, ce qui a entrainé en son adoption.

« En quoi un stationnement vient améliorer un lieu qui est un espace vert », a demandé un citoyen, lors de la période de questions.

« Je l’ai répété, on a besoin d’investissements. […] On s’est entendu sur une portion de terrain qui est rapprochée (du Manoir) qui est la plus petite possible », a répondu M. Desbiens.