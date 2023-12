Le Front commun livre un message fort à Kateri Champagne Jourdain

Les grévistes de la région sont allés à la rencontre de la députée caquiste Kateri Champagne Jourdain. Ils avaient un message clair à livrer: ils veulent son appui.

« De meilleures conditions pour les services publics, c’est votre responsabilité aussi ! », clament les travailleurs regroupés en Front commun.

« Qu’attend Kateri Champagne Jourdain pour porter la voix de ses concitoyens au caucus de la CAQ ? Elle doit choisir entre défendre sa région et défendre la ligne de parti imposée par François Legault », lancent Monica Chiasson, Guillaume Tremblay, Maude Fréchette et Pascal Langlois, porte-parole du Front commun de la Côte-Nord.

Les travailleurs qui tiennent des lignes de piquetage près des bureaux de circonscription, « rappellent aux parlementaires que la fin des travaux à l’Assemblée nationale ne signifie pas le début des vacances », peut-on lire dans le communiqué transmis par le Front commun.

Les travaux aux tables de négociations se poursuivent.

« La population de la Côte-Nord est en droit de s’attendre à voir ses députés l’appuyer afin d’améliorer l’état des services publics », clame le Front commun via communiqué.

Les négociations sont en cours depuis plus d’un an. Les travailleurs et syndicats affirment que leurs revendications sont légitimes et que la population appuie ce mouvement historique pour un réinvestissement dans la santé et les services sociaux, en éducation et en enseignement supérieur.

Rappelons que 420 000 travailleurs regroupés en Front commun seront en grève jusqu’au 14 décembre à moins d’une entente satisfaisante.

« Cette séquence de grève constitue le dernier avertissement au gouvernement Legault avant de devoir avoir recours à la grève générale illimitée », peut-on lire dans le communiqué transmis par le Front commun.