Des entrepreneurs de Baie-Comeau lancent une chaîne de bonté

Les entreprises GC de Baie-Comeau ont lancé une chaîne de bonté sur les réseaux sociaux le 12 décembre invitant les entrepreneurs et citoyens à donner au suivant.

Les propriétaires Kevin Grenier et Alexandre Chiasson ont eu l’idée en écoutant le film Payez au suivant pour un monde meilleur.

« On est en 2023. C’est sûr qu’il ne faut pas se fier à notre gouvernement pour nous aider », commence Kevin Grenier, dans la vidéo publiée sur Facebook.

Pour débuter le mouvement, les deux Baie-Comois veulent couper l’arbre « tout pourri » devant la Maison des jeunes, dans le secteur Mingan. « Le trottoir est juste à côté, ça peut être dangereux », témoigne M. Grenier.

« Vu qu’on est à Baie-Comeau et que ça prend un permis pour en avant, on aimerait trouver le responsable de la Maison des jeunes pour qu’il demande son permis qui est gratuit. Aussitôt qu’il aura son permis, de nous appeler et on ira couper cet arbre-là tout à fait gratuitement », lancent les entrepreneurs dans la vidéo.

En échange, Kevin Grenier et Alexandre Chiasson demandent aux entreprises et citoyens de faire de même.

« C’est que s’il y a un autre contracteur qui peut faire un petit geste simple pour une société à but non lucratif, de faire une vidéo, de la publier en marquant Payez au suivant pour un monde meilleur. S’il y a un citoyen qui veut faire pareil, comme payer un café dans la file au Tim Hortons, chaque petit geste compte », explique les instigateurs.

« Notre but c’est de partir un mouvement pour aider le monde de notre communauté dans le temps des fêtes, c’est toujours apprécié. On invite les gens à faire pareil même dans les autres villes », conclut Alexandre Chiasson.

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo publiée en ligne avait récolté 555 partages et 70 commentaires. Certaines personnes ont été inspirées par ce geste d’entraide et ont accompli des initiatives de leur côté.