La Ligue de hockey junior majeur du Québec change de nom

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) sera désormais connue sous le nom de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Cette décision a été prise aujourd’hui par l’Assemblée des membres de la LHJMQ en réunion à Pointe-Claire.

En plus de modifier le nom de la ligue, la résolution adoptée par l’Assemblée permet de dévoiler un nouveau logo en anglais. Quant au logo en français, il demeure inchangé.



Ce changement de nomenclature vise à intégrer les six franchises situées dans les provinces Maritimes dans l’identité de marque de la Ligue.



« Reconnaître la contribution immesurable de nos six franchises basées dans les provinces Maritimes et leur rôle dans la croissance de la Ligue était d’une importance capitale à mes yeux depuis mon entrée en poste comme commissaire », a déclaré Mario Cecchini.

« Par respect pour nos équipes dans les Maritimes et leurs partisans c’était prioritaire pour moi, dès mon entrée en fonction, de les inclure dans la désignation du circuit. Ce fut une décision unanime de la part du bureau des membres », poursuit-il.