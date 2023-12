(PHOTOS) Le CHSLD Boisvert a besoin de vous

Le CHSLD Boisvert de Baie-Comeau lance un appel à la communauté. Il recherche des bénévoles pour venir tenir compagnie aux aînés et faire une différence dans la vie des personnes les plus vulnérables. Rencontrez de nouvelles personnes et créez des liens enrichissants, voilà ce qui vous attend au CHSLD Boisvert.

Situé au 70 avenue Mance, l’établissement de soins de longue durée accueille des résidents qui requièrent une attention particulière et aimeraient bénéficier de l’aide de personnes généreuses.

« On a beaucoup besoin de renfort pour les activités individuelles avec les résidents. Présentement, je me retrouve avec cinq bénévoles, mais avant la pandémie, on était une équipe de 20 à 25 bénévoles », raconte Samuel Kerr, préposé aux activités au CHSLD Boisvert.

« C’était des bénévoles assez âgés, ils ne voulaient pas prendre de risque pour leur santé et se rendre malades », ajoute-t-il. En effet, après la pandémie de la COVID-19, de nombreux bénévoles ont dû renoncer à leurs activités par souci de santé et se protéger eux-mêmes.

« Quand on devient bénévole, on aide à garder l’autonomie des usagers. On les aide à réduire leur moment d’anxiété pour les plus seuls et garder la mémoire pour les gens qui ont l’Alzheimer. Il y a beaucoup de résidents qui n’ont pas de famille et se retrouve tout seuls, ça peut amener beaucoup d’anxiété, donc ça aide énormément d’avoir des bénévoles », explique M. Kerr.

En tant que bénévole, vous pouvez apporter un soutien précieux aux activités organisées par l’équipe que ce soit en participant à des jeux, en aidant lors d’événements spéciaux ou en offrant simplement une oreille attentive.

« On met en place beaucoup d’activités, des brunchs, des bingo, des activités de quilles. On a le père Noël qui va venir le 25 décembre pour donner des cadeaux. La décoration des fêtes aussi sur chaque étage, c’est grâce aux bénévoles sur Boisvert. Sinon, moi, je suis tout seul pour organiser de gros événements qui sont presque infaisables tout seul », témoigne Samuel Kerr.

Cette expérience unique vous permettra de grandir, d’apprendre et de faire une réelle différence dans la vie des résidents du CHSLD Boisvert.

« Il ne faut pas penser qu’on a tout ce qu’on a besoin. Avoir des bénévoles, ça nous aide énormément et c’est un gros besoin. On essaie de faire de la promotion pour aider les résidents dans un temps difficile », de conclure le préposé aux activités du CHSLD Boisvert.