Le Drakkar explose en troisième période

Baie-Comeau – Une explosion de cinq buts sans riposte en troisième période a permis au Drakkar de prolonger sa séquence victorieuse, vendredi soir, grâce à un gain décisif de 6-1 sur les Remparts de Québec.

Les meneurs au classement général ont de nouveau sonné la charge dans le dernier droit de la rencontre face à des visiteurs, qui étaient quand même parvenus à limiter les dégâts au cours des 41 premières minutes de jeu.

L’attaquant Julien Paillé a rompu une égalité de 1-1 au début du troisième tiers et a, du même coup, orchestré ce ralliement offensif dans cette 12e conquête consécutive des Baie-Comois.

Après ce deuxième but, les locaux ont repris le contrôle complet de ce premier match d’un programme double entre les deux équipes, qui se retrouveront de nouveau samedi après-midi.

Première étoile de la rencontre, le vétéran Félix Gagnon a également disputé un fort match dans ce 28e triomphe de la campagne. Le numéro 22 a bouclé la partie avec trois mentions d’aide en plus d’atteindre le plateau des 100 points en carrière dans la LHJMQ.

Plus d’énergie

« Les joueurs avaient plus d’énergie en troisième. C’est normal qu’ils en ont beaucoup moins démontré au cours des deux premières périodes. On s’est traîné les pieds », a vite constaté l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Privés de plusieurs éléments importants, impliqués dans le prochain Championnat mondial junior, les membres de l’équipage ont souvent manqué de cohésion au cours des deux premiers engagements.

« Encore une fois, nous avons connu une grosse troisième période, mais demain (samedi), il va falloir se montrer plus constants pendant 60 minutes avant de pouvoir bénéficier d’un congé bien mérité pour le temps des Fêtes », a ajouté le patron derrière le banc.

Son homologue Éric Veilleux aurait souhaité une meilleure conclusion après avoir vu son club tenir le coup pendant plus de 40 minutes. « Les joueurs ont travaillé fort et ils ont été compétitifs », a commenté l’ex-pilote du Drakkar.

Veilleux a reconnu que le troisième but des vainqueurs, inscrit en avantage numérique, a fait mal à sa troupe. « Il y a eu un petit effondrement. Il y a beaucoup de talent de l’autre côté et tu ne peux te permettre d’accorder autant de revirements. On tourne la page et on se prépare pour le match de demain. »

En vitesse

Auteur du premier filet des siens, le défenseur Julien Lanthier a salué son retour au jeu en inscrivant le 6 000e but dans l’histoire de la concession en début de première période.

La recrue Raoul Boilard a aussi bien fait avec un doublé. Auteur d’un but et une passe, le capitaine Isaac Dufort a également atteint le plateau des 100 points en carrière dans la LHJMQ.

Louis-Charles Plourde a complété le pointage pour les gagnants. Seul Zachary Marquis-Laflamme a pu tromper la vigilance du gardien Philippe Bourdages (20 arrêts) toujours invaincu à ses neuf premiers départs de la saison.

Le meilleur marqueur de l’histoire du Drakkar, Yanick Lehoux, était en ville pour l’occasion et a eu droit à une belle ovation de la part des 2217 spectateurs présents dans les gradins du centre Henry-Leonard.