De 50 à 80 mm de pluie tomberont sur la Côte-Nord

Un système apportant de l’air doux et de la pluie remontera la côte est américaine en début de semaine prochaine. La Côte-Nord sera touchée alors que plus de 50 millimètres de pluie tomberont entre dimanche et lundi dans la région.

Plus précisément, c’est la Haute-Côte-Nord qui recevra le moins de pluie avec un total attendu d’environ 5 mm dimanche et entre 35 et 45 mm lundi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Dans la Manicouagan et à Sept-Îles, les météorologues prévoient 10 mm de pluie dimanche et 40 et 50 mm pour lundi.

« Les températures douces provoqueront la fonte du couvert neigeux ce qui pourrait augmenter davantage le niveau de certains cours d’eau. Des nappes de brouillard pourraient accompagner la pluie », avise Environnement et Changement climatique Canada dans son bulletin météorologique spécial.

Le retour du soleil est prévu mardi partout sur la Côte-Nord.