Le Marché de Noël Manicouagan redonne à la Maison des familles

La première édition du Marché de Noël Manicouagan s’est conclue ce samedi 16 décembre. Avec une participation au-delà des attentes, l’événement a amassé 4 140 $ pour la Maison des familles de Baie-Comeau.

Tenu au parc des Pionniers du 14 au 16 décembre, le Marché de Noël Manicouagan mettait en vedette 25 artisans et a permis de rassembler des milliers de personnes comme le voulaient les organisatrices et présidentes d’honneur, Julie Bérubé et Anne-Marie Hachey.

De l’ouverture à la fermeture, il était possible de remettre des dons à la Maison des familles de Baie-Comeau, partenaire de l’événement. Ceux-ci seront dédiés au programme d’intervenant de proximité. Il permet aux familles d’avoir accès à de l’accompagnement, de l’écoute, du soutien et des outils destinés aux enjeux qu’elles vivent.

« Cet événement ne met pas seulement les entrepreneurs et les artisans de notre région de l’avant, il nous permet de redonner à notre communauté et à faire grandir notre sentiment d’appartenance à notre belle Côte-Nord », avait soutenu Mme Hachey, à l’annonce de ce premier rendez-vous.