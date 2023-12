Le Drakkar envoie Ciarlo à Blainville-Boisbriand

Le Drakkar a frappé un grand coup, dimanche matin, quand il a échangé son gardien de but Olivier Ciarlo à l’Armada de Blainville-Boisbriand en retour d’un autre cerbère de 19 ans, Charles-Edward Gravel.

Les nombreuses rumeurs, qui circulaient depuis les derniers jours, ont vite été concrétisées dès l’ouverture officielle de la période des transactions au sein de la LHJMQ.

Détenteur d’une fiche de 14-10 avec une moyenne de buts alloués de 2,63 par partie et un taux d’efficacité de 0,912, Gravel s’amène sur la Côte-Nord en retour du gardien le plus victorieux (dossier de 20-5) dans le circuit québécois cette saison ainsi qu’un choix de 1re ronde à l’encan de 2026.

« C’est un dossier sur lequel on réfléchissait depuis plusieurs semaines. Le club a connu tout un début de saison et même si l’équipe gagnait, il y avait certains aspects qui n’étaient pas à point », a reconnu le directeur général Jean-François Grégoire.

Sur le plan individuel, Olivier Ciarlo (moyenne de 2,75 buts par match, taux d’efficacité de 0,896) a connu un départ modeste avant de retrouver ses repaires avec trois jeux blancs consécutifs au cours des récentes semaines.

« C’est un choix que nous avons fait. Gravel est gardien numéro un depuis l’âge de 17 ans et ses statistiques avec un club plus bas au classement nous donne confiance. On voulait plus de stabilité devant le filet et on sait qu’il va pouvoir nous aider dans le dernier droit », a ajouté Grégoire, qui avait également reluqué du côté du gardien Samuel St-Hilaire du Phoenix de Sherbrooke.

Business

Rejoint par téléphone dimanche, l’ancien numéro 40, choix de 2e ronde du Drakkar en 2020, n’a pas été surpris par la dernière nouvelle. Réaliste, il a d’ailleurs fait preuve d’une grande dignité.

« J’en avais entendu parler. C’est dommage, le Drakkar forme une excellente équipe. La direction a décidé que je ne faisais pas l’affaire, mais je le prends comme un nouveau défi. Cela fait partie du business et je m’en retourne à la maison », a commenté l’athlète natif de Laval.

Impliqué dans la récente victoire spectaculaire de 4-3 sur les Remparts de Québec, l’homme masqué avoue que c’est quand même dommage de quitter une ville qui l’a bien accueilli, il y a plus de trois ans.

Les récents exploits de Ciarlo, avec sa fameuse séquence de 239 minutes et 56 secondes sans accorder de but à l’adversaire (la deuxième plus longue séquence dans l’histoire de la ligue), vont évidemment marquer les annales de la concession.

« J’ai vécu des bons moments à Baie-Comeau. Je me suis fait plein d’amis et c’est plate de quitter mes chums, mais c’est un nouveau départ qui m’attend avec l’Armada. Je vais leur prouver que je suis capable de faire le travail », a résumé le sympathique personnage.

En vitesse

Les dirigeants du navire ont également profité de cette journée d’ouverture des transactions pour concrétiser le troc impliquant les droits sur l’attaquant de 17 ans, Raoul Boilard, sélectionné en 2022 (4e ronde) par les Olympiques de Gatineau.

Pour faire venir en ville l’athlète originaire de Sherbrooke, le Drakkar cède une sélection de 1er tour au repêchage de 2024, un choix de 1ère ronde à l’encan de 2025 ainsi qu’un choix de 2e ronde pour la séance de sélection de 2026.

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs de la LHJMQ en vue du prochain repêchage de la LNH, le numéro 27 du Drakkar a bouclé sa première moitié de saison avec une moyenne d’un point par partie comme le revendique son dossier de 15 buts, 19 passes et 34 points en 34 rencontres.