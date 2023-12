2,57 G$ et 45 nouvelles actions pour développer le territoire nordique

Des investissements de 2,6 milliards de dollars seront réalisés par Québec et différents partenaires afin de développer le territoire nordique québécois. Au cours des 5 prochaines années, 45 nouvelles actions seront posées en ce sens.

Le Plan d’action nordique 2023-2028, présenté le 19 décembre à Baie-Comeau, a été élaboré pour répondre aux enjeux du développement économique, social et environnemental spécifiques au territoire nordique.

« Cette stratégie gouvernementale permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants du territoire nordique en plus d’augmenter le niveau de richesse du Québec », affirme-t-on par voie de communiqué.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, était présente au Centre des arts de Baie-Comeau pour dévoiler ce nouveau plan d’action. Elle était accompagné des ministres Kateri Champagne Jourdain et Jean Boulet ainsi que du député de René-Lévesque, Yves Montigny.

« Que ce soit en facilitant l’accès à la justice au Nunavik, en stimulant l’économie régionale, en renforçant l’autonomie alimentaire ou en améliorant les réseaux routiers et de télécommunication, les initiatives qu’il contient contribueront indéniablement à la vitalité du territoire nordique », souligne Mme Blanchette Vézina dans le document Le Québec nordique, au cœur de notre avenir.

Plus de 25 ministères et organismes ont contribué à l’élaboration de cette stratégie. « En plus des 45 nouvelles actions, le Plan d’action nordique 2023-2028 comprend 30 actions amorcées avant 2023.