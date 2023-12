Un jardin piloté par la Maison des familles

La Maison des familles de Baie-Comeau – Centre de ressources périnatales de la Manic souhaite faire profiter l’ensemble de la communauté aux bienfaits du jardinage.

Ce projet passera par l’implantation d’un jardin potager dans la cour de l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau. Il s’agit d’une des quatre initiatives qu’englobe le grand projet réseau nourricier du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

« Nous, on va implanter le jardin et on restera disponible pour l’équipe-école de Saint-Cœur-de-Marie, car on veut que ce soit un projet de la collectivité », explique Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles.

L’organisme sera le pilote du projet et pourra compter sur l’expertise de la Coopérative de solidarité Gaïa.

« Tout le réseau nourricier va être implanté au courant de l’année 2024 », poursuit-elle. Il n’est pas exclu d’offrir des ateliers de culture maraîchère aux élèves, note Mme Saint-Gelais.

« On parle des saines habitudes de vie, d’un retour à la terre et d’avoir un impact moindre sur notre environnement », lance-t-elle.

Dans le cadre du Fonds d’initiatives nordiques annoncé récemment par le gouvernement du Québec, le projet de jardin potager reçoit une aide financière de 15 705 $. Stéphanie Saint-Gelais indique qu’il s’agit du plus petit projet du réseau nourricier, qui s’élève à plus de 246 000 $, selon ses informations.