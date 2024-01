Secteur public: le front commun confirme l’offre d’augmentation de 17,4 %

L’offre qui fait l’objet d’une hypothèse de règlement entre le Conseil du trésor et le front commun du secteur public en est une d’augmentation de 17,4 % sur cinq ans, avec une clause de protection du pouvoir d’achat pour chacune des trois dernières années de la convention collective.

Au moins deux organisations membres du front commun intersyndical, l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux) et la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, ont finalement confirmé l’information qui circulait depuis le 28 décembre — date à laquelle l’hypothèse de règlement avait été convenue avec Québec.

Jusqu’ici, les quatre membres du front commun, la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS, ainsi que leurs fédérations affiliées, avaient refusé de confirmer ou d’infirmer l’information qui circulait depuis plusieurs jours.

La FSSS et l’APTS l’ont toutefois confirmé, mercredi après-midi, après que le quotidien «La Presse» eut rapporté cette information qui circulait.

Les instances des syndicats concernés se tiennent d’ailleurs ces jours-ci pour évaluer l’hypothèse de règlement. Puis, les membres devront se prononcer lors d’assemblées générales.

Parmi les autres informations qui circulent depuis des jours, on note aussi des améliorations aux assurances collectives, de même que des bonifications touchant plus particulièrement les ouvriers spécialisés et les psychologues.