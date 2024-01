Arrestation pour fraudes visant des aînés de Lévis ; d’autres victimes recherchées

La police de Lévis lance un appel à la population concernant un homme soupçonné de fraudes envers des aînés, déjà pour plus de 100 000$, et qui aurait pu faire d’autres victimes ailleurs dans la province.

Éric Desjardins, âgé de 56 ans, a été arrêté par des agents du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) le 21 décembre dernier. Il a comparu une première fois le lendemain, au palais de justice de Québec, pour fraude de plus de 5000 $ visant quatre personnes âgées de Lévis, leur soutirant au total environ 100 000 $.

Selon la police, l’accusé ciblait les aînés, en se liant d’abord d’amitié avec eux.

«Il gagnait la confiance de ces personnes-là et par toutes sortes de propos mensongers et de subterfuges, il leur soutirait de l’argent. Quand la personne n’en avait plus à lui donner, il faisait de la pression auprès de la victime pour qu’elle trouve une personne qui pourrait lui prêter de l’argent sous différents prétextes», a raconté Jean-Sébastien Levan, porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) en entrevue téléphonique jeudi.

«Bien entendu, il ne parlait pas d’argent au début, mais par la suite, à travers le temps, il y avait ces conversations-là qui s’installaient», a-t-il expliqué.

Il précise que l’accusé aurait pu faire d’autres victimes ailleurs dans la province, d’où cet appel à la population.

Quiconque aurait été victime ou témoin d’actes répréhensibles commis par Éric Desjardins est invité à communiquer directement avec le SPVL au (418) 832-2911. Il est aussi possible de partager de l’information, de façon anonyme et confidentielle, en utilisant la ligne TEL-LIEN au (418) 835-5436.

Par ailleurs, M. Levant observe une recrudescence des cas de fraude par téléphone visant les aînés, particulièrement celle communément appelée la «fraude des grands-parents», où le fraudeur se passer pour un petit-enfant de la victime.

«Juste depuis hier, on a huit tentatives de fraude avec ce modus-là. Donc on demande aux gens d’être très, très, très prudents», rappelle le porte-parole de la police de Lévis tout en réitérant les conseils d’usage.

«Ne jamais donner d’informations nominatives ou des informations bancaires par téléphone. Ce n’est pas la façon dont les établissements financiers vont procéder. D’être vigilant et au moindre doute de contacter sa compagnie ou simplement de contacter son service de police si l’on croit avoir été victime d’une tentative ou même d’une fraude», conclut Jean-Sébastien Levan.

Suspecte de «fraude du petit-fils» recherchée aussi à Québec

Pendant ce temps, sur l’autre rive, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) met aussi en garde la population concernant une augmentation récente de «fraudes du petit-fils» sur son territoire.

«Le suspect communique avec la victime par téléphone en se faisant passer pour un proche ou pour une personne en autorité (…) Par exemple, il pourrait lui demander une caution à payer rapidement pour un proche qui s’est fait arrêter», indique un communiqué du SPVQ diffusé jeudi après-midi.

Le SPVQ recherche d’ailleurs activement une femme noire d’environ 25 ans qui se présente aux résidences des victimes afin de récupérer l’argent.

La police rappelle qu’il ne faut pas céder à la pression et que ni les policiers ni les personnes en autorité ou les agences reconnues n’utilisent cette pratique.