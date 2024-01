Une journée spéciale pour les hockeyeuses à Baie-Comeau

Elles sont 55 hockeyeuses à participer à la Journée 100% féminine en ce 6 janvier, au Centre Henri-Desjardins à Baie-Comeau.

Il s’agit de la deuxième journée spécialement pour les filles de Hockey Côte-Nord, après celle qui s’est tenue à Port-Cartier en septembre.

« Cette journée-là sert à sélectionner les filles pour aller à la Coupe Chevrolet. Au niveau M15, ça sert aussi pour les Jeux du Québec », explique Valérie Dufour, vice-présidente féminine pour Hockey Côte-Nord, secteur ouest.

Au courant de la journée, des pratiques et des parties étaient organisées. Une activité spécialement pour les gardiennes de but était aussi à l’horaire.

« Au travers de ça, on a des ateliers avec Amy Barrette, qui est thérapeute sportive, et on a Julie Savard, travailleuse sociale, pour parler de la préparation mentale et physique », indique Mme Dufour.

Plus de détails dans la prochaine édition du journal…