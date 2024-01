2023, année la plus chaude de tous les temps

L’Observatoire européen Copernicus a confirmé ce dont plusieurs se doutaient déjà. L’année 2023 a dépassé tous les records de chaleur depuis que des données sur le sujet sont officiellement recueillies.

2023 remplace donc 2016 au titre d’année la plus chaude enregistrée jusqu’ici. La température moyenne de l’année a atteint 14, 98°C, soit 0,17°C qu’en 2016. Tous les jours en 2023 étaient à plus de 1°C au-dessus du niveau préindustriel, une première. Qui plus est, près de 50 % des jours ont été plus chauds de plus de 1,5°C par rapport au niveau de 1850-1900, et deux jours de novembre ont été, pour la première fois, plus chauds de plus de 2°C.

« Chaque mois, de juin à décembre en 2023, a été plus chaud que le mois correspondant de toute année précédente », relate le bilan annuel de l’observatoire. Il est également « probable qu’une période de 12 mois se terminant en janvier ou février 2024 dépassera 1,5°C au-dessus du niveau préindustriel ». Ce seuil de réchauffement était d’ailleurs la limite fixée par l’Accord de Paris.

Juillet et août ont été les deux mois les plus chauds jamais enregistrés. L’année a d’ailleurs été marquée par une quantité phénoménale de catastrophes : feux de forêt, canicules, sécheresses et autres inondations.

« Les émissions mondiales estimées de carbone liées aux incendies de forêt en 2023 ont augmenté de 30 % par rapport à 2022, en grande partie en raison des incendies de forêt persistants au Canada », indique d’ailleurs le bilan annuel de Copernicus.

Le couvert de glace en Antarctique a également battu des records peu encourageants. Les étendues quotidiennes et mensuelles ont atteint des minimums historiques en février 2023 et la situation n’est guère plus enviable en Arctique.

Les données sur lesquelles s’appuie l’observatoire s’échelonnent jusqu’en 1850, mais tout porte à croire que « les températures relevées en 2023 dépassent probablement celles de toutes les périodes depuis au moins 100 000 ans ». Sur une échelle plus courte, soit depuis 1940, les 46 journées les plus chaudes ont été mesurées en 2023, toutes l’été dernier, en juillet et août, selon les données de Copernicus.

Les perspectives pour 2024 ne sont guère plus reluisantes puisqu’une prévision récemment publiée suggère qu’il pourrait faire encore plus chaud qu’en 2023.