Un tournoi de golf intérieur au profit des soins de santé

Le 6 janvier, la communauté de Baie-Comeau s’est rassemblée au club de golf pour un événement caritatif organisé par l’étudiant de secondaire 5, Alexis Devost. La somme de 4 512 $ a été amassée par l’activité au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

Ce tournoi, qui s’est déroulé sur les simulateurs du golf de Baie-Comeau, était plus qu’une simple compétition sportive. C’était une initiative noble au profit des soins de santé et de services sociaux de la région, visant à soutenir les efforts en faveur de la santé dans notre communauté.

Alexis Devost a réussi avec beaucoup d’enthousiasme à réunir amateurs de golf et passionnés de bienfaisance pour une journée mémorable. L’événement a attiré l’attention et la participation d’une cinquantaine de personnes à Baie-Comeau, démontrant une fois de plus la générosité et la solidarité qui caractérisent la communauté.

Le résultat final de cette journée ne peut que réjouir. Pas seulement en termes de performances sportives, mais surtout en matière de collecte de fonds. La somme de 4 512 $ a été amassée au cours de l’événement et remise à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

Cette contribution financière aidera sans aucun doute à renforcer les initiatives de la Fondation, qui œuvre pour améliorer la qualité des soins de santé dans notre région.

Alexis Devost, avec son initiative remarquable, a démontré que même les plus jeunes peuvent avoir un impact significatif sur la société. Ce tournoi de golf intérieur n’était pas seulement une réussite sportive, mais également une manifestation de la solidarité locale et de l’engagement envers le bien-être de la communauté.