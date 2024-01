Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts consulte les Nord-Côtiers

Les Nord-Côtiers sont invités à se prononcer sur d’éventuelles interventions de récolte de bois, préparation de terrain, reboisement, éclaircies ainsi que de construction et d’amélioration de chemins multiusages.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) consulte les citoyens jusqu’au 4 février sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du territoire public de la Côte-Nord.

Plus précisément, cela touche les unités d’aménagement de Manicouagan-Outardes (09351), de Sept-Îles-Havre-Saint-Pierre-et-Anticosti (09471) et des Escoumins-Forestville (09751).

Il est possible de consulter les plans d’aménagement et ainsi transmettre tout commentaire en ligne via ce site web : québec.ca/consultations-foret-cote-nord.

Les citoyens peuvent en tout temps contacter les trois unités de gestion dont il est question pour plus de renseignements.