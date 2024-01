Une autre tempête majeure pour la Côte-Nord ce samedi

L’accalmie après la tempête de mercredi qui a laissé 36 centimètres de neige au sol sera de courte durée puisqu’une autre tempête majeure est annoncée pour la Côte-Nord. Cette tempête sera similaire à celle du 10 janvier.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial en raison d’une autre tempête majeure qui touchera l’est du Québec au cours de la journée de samedi.

Des quantités importantes de neige sont attendues, des rafales autour de 80 à 90 km/h sont prévues et des pointes à 100 km/h sont possibles localement. De la poudrerie et du déferlement de vagues sont prévus pour la région.

La Haute-Côte-Nord devrait être touchée dès samedi matin jusqu’au petit matin dimanche. Pour Sept-Îles et les environs, la tempête devrait débuter au cours de la journée de samedi et s’essouffler dimanche matin. La période critique devrait être vers la fin de la journée et en soirée puisque les vents et les précipitations s’intensifieront à ce moment.

Les quantités de neige restent à préciser, mais Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, affirme qu’une quarantaine de centimètres de neige pourrait tomber au sol pour Sept-Îles. Du côté de Port-Cartier et Baie-Trinité, on pourrait recevoir de 45 à 50 centimètres de neige et plus localement.

Environnement Canada annonce qu’on peut s’attendre à des conditions routières dangereuses et recommande de devancer ou retarder tout déplacement jugé non essentiel.

Vous pouvez consulter les conditions routières au Québec 511.