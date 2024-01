Il faut s’entraider entre municipalités

La grande table de la Manicouagan compte enfin tous ses sièges occupés officiellement par des maires. L’occasion est parfaite pour s’y asseoir et optimiser ses ententes intermunicipales.

Des municipalités sans direction générale, qui n’arrivent pas à embaucher du personnel ou encore des équipements qui ramassent de la poussière dans un village ; voici la situation actuelle du panorama et de la péninsule de la Manicouagan.

« Depuis les dernières années, les municipalités n’ont pas de maire, pas d’employés ou pas de directeur général. Ça ne fait pas longtemps qu’à la table de la MRC, on a des maires », explique d’entrée de jeu Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes.

« Maintenant qu’on est tous assis là pour un bon moment, on ne semble pas être sur des sièges éjectables, donc ça serait peut-être le temps de regarder comment on peut travailler ensemble », poursuit-il.

La MRC de Manicouagan encourage cette collaboration et son préfet, Marcel Furlong, espère la développer en 2024.

« Cette année, on va travailler fort pour trouver des méthodes qui vont permettre à des municipalités de se partager non seulement du personnel, mais aussi des services », explique-t-il.

Un partage bénéfique

« Il y a un partage de service comme ça qui peut être implanté, qui va permettre d’avoir une facilité de gestion accrue », soutient Marcel Furlong.

Pour Julien Normand, il est tout à fait possible d’engager un directeur général ou un inspecteur municipal qui travaillera dans les municipalités de la péninsule.

« De notre côté, à Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes et Ragueneau, nous avons une entente intermunicipale depuis janvier 2021 pour les services incendie », précise M. Normand.

« Comment interagir au niveau du développement […] de l’équipement et dans n’importe quelle sphère. Il n’y a pas de limites », ajoute-t-il.

La MRC souhaite intégrer les mesures dans le programme Coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), ce qui a des effets bénéfiques pour les municipalités.

« La première année sera financée par le MAMH en partie et les autres années, on va insérer la ressource dans nos budgets municipaux respectifs. Si on a un agent de développement pour trois municipalités, on le paiera à trois », indique Julien Normand.

Personne n’est renvoyé

L’optique n’est surtout pas de montrer la porte à des employés municipaux, rassure le préfet de la MRC de Manicouagan.

« Les petites municipalités ont des enjeux de personnel. […] Il y a des postes qui demandent des compétences qui sont plus difficiles à trouver », déclare Marcel Furlong qui voit ces ententes d’un bon œil.

« Ça ne vaut pas dire de seulement enlever du monde ou des équipements. Personne ne va perdre sa job. C’est juste de penser que lorsqu’on n’arrive pas à trouver des ressources, il faut trouver des solutions », conclut-il.