Pas de Boréal Loppet en 2024

Le Boréal Loppet de Forestville n’aura pas lieu en 2024.

« Cette décision nous attriste », a indiqué Éric Maltais, président du Boréal Loppet par voie de communiqué.

« C’est certain que c’était de plus en plus difficile. C’est dommage, car les commanditaires étaient là. Ce n’est assurément pas une question de sous. L’activité était financièrement viable. Nous avons remis près de 9000 $ en dons l’an dernier », a déclaré le président.

La compétition, qui aurait été à sa vingtième édition cette année, attirait une centaine d’athlètes de partout dans la province et même des États-Unis.

« Est-ce que c’est une pause afin de mieux redémarrer ? Pour l’instant, pas vraiment », estime-t-il.

« Nous aurons aussi mis en valeur le talent de nos bénévoles que nous remercions chaleureusement. Nous aurons remis plus de 110 000 $ en dons à des équipes sportives et en bourses de persévérance à des élèves de la polyvalente des Rivières », a rappelé Éric Maltais.