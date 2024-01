Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan recherche des donateurs leaders

Centraide Haute Côte-Nord Manicouagan ouvre son cercle de donateurs leaders afin de regrouper davantage d’artisans du changement. Ces philanthropes choisissent Centraide pour s’impliquer dans le développement social et s’assurer que les personnes vulnérables reçoivent les services nécessaires.

Aujourd’hui, Centraide compte 10 généreux donateurs qui donnent depuis plusieurs années un montant égal ou supérieur à 1 200 $. Faire partie du cercle des donateurs leaders offre un certain nombre de privilèges à l’année.

Des invitations à de nombreux événements comme un cocktail de reconnaissance incluant une présentation des enjeux sociaux présents au sein de la communauté ainsi que la rencontre avec le président de la campagne à venir avant son dévoilement.

Une invitation à un 5 à 7 du lancement de la campagne de financement et la possibilité de réseauter avec des acteurs de la région. Une visite des organismes communautaires soutenus incluant une présentation et une participation à leurs activités. Une mention de leur implication dans notre répertoire des membres du cercle des donateurs leaders est aussi comprise.

Pour ceux souhaitant prendre part au cercle des donateurs leaders, il faut consulter la page du site Internet de Centraide dédiée aux donateurs leaders. Rappelons que la Côte-Nord figure au 2e rang des régions les plus généreuses dans la province après celle du Grand Montréal.

Les dons faits à Centraide sont investis dans des organismes fiables et bien implantés, dont le but est d’éliminer la pauvreté et l’exclusion sociale.