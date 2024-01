Adaptation aux changements climatiques: Baie-Comeau aura un plan

Non, les changements climatiques ne sont ni une mode ni une vue de l’esprit et la Ville de Baie-Comeau l’a compris. Elle disposera bientôt d’un plan d’adaptation aux changements climatiques qui tiendra compte des réalités du territoire et de sa vulnérabilité aux aléas, mais également des préoccupations de ses citoyens, intervenants et organisations.

L’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques (CC) était inscrite dans le plan d’action 2022-2025 de la Ville qui a bénéficié de l’aide de la Société du Plan Nord (SPN) pour le financer, explique la coordonnatrice environnement et développement durable de la Ville, Julie Malouin. «La SPN finance le projet à 90% parce qu’il cadre très bien dans leurs orientations», résume-t-elle. La démarche est évaluée à 120 000$.

À la suite d’un appel d’offres au printemps 2023, la firme Englobe a été retenue pour accompagner la Ville. « On n’avait pas toute l’expertise nécessaire à l’interne. Des experts en climatologie, en météorologie, en aménagement, ont permis de travailler des projections plus spécifiques à Baie-Comeau », ajoute Mme Malouin.

Et on a ratissé très large. «La première étape a été l’analyse de nos sensibilités et les projections climatiques pour se baser sur la littérature scientifique et évaluer notre vulnérabilité aux aléas selon divers paramètres : les types de sol, la santé de nos forêts, les particularités côtières… », explique-t-elle.

L’appareil municipal a été scruté sous la loupe des CC. «On a fait la démarche à l’interne de la ville pour asseoir les différents services ensemble et analyser comment les CC affectent nos opérations et notre planification, que ce soit au point de vue financier, au niveau des communications, des déploiement des mesures d’urgence. Quand arrivent des événements ponctuels, comment ça se ressent au niveau de toutes nos infrastructures, du traitement des eaux à notre approvisionnement en électricité? »

Julie Malouin rappelle que la Ville est propriétaire du réseau électrique d’un des deux secteurs de la Ville. « Comment on réagit s’il y a des pannes prolongées? Notre réseau n’est pas sur les mêmes niveaux de tension qu’Hydro-Québec alors comment on s’approvisionne pour que nos équipements fonctionnent s’il y a des bris majeurs? »

Au final, le plan d’adaptation, qui doit être livré d’ici le 31 mars, concernera l’ensemble des opérations. Son élaboration aura été l’occasion de prendre un pas de recul, souligne-t-elle. « Ce moment d’arrêt notamment a permis d’évaluer les interactions entre les différents départements et de se mettre dans un mode planification pour être mieux organisés, plus réactifs », se réjouit la conseillère.



Consultation à grande échelle

Le travail de consultation a débuté à l’automne. Un sondage citoyen en ligne auquel une centaine de personnes ont répondu a lancé le bal. « On voulait savoir quelles étaient les préoccupations. En matière de CC, on sait que des éléments sont très factuels, mais d’autres davantage au niveau du ressenti et de la perception » ajoute Julie Malouin. Le processus consultatif s’est intensifié dans la semaine du 15 janvier. Outre la consultation publique de ce mercredi 17 janvier (19h à la salle du conseil de ville ou sur zoom via ce lien ) qui permettra de partager le fruit de la démarche jusqu’ici et d’une fois de plus tâter le pouls des citoyens, des rencontres sectorielles auront permis de réunir tour à tour acteurs économiques, acteurs socioécologiques et institutionnels de la Ville.

«Les consultations sont une occasion de faire des mises en commun et de confronter où on en est, le choix des mots, les priorités. Peut-être que certains sujets ne sont pas suffisamment couverts par nos angles d’intervention. On veut s’assurer qu’on n’omet rien d’important » , indique Julie Malouin.

Le résultat des consultations sera ajouté au plan qui s’est bâti de manière itérative tout au long du processus. Les consultations sont une occasion de faire des mises en commun et de confronter où on en est, le choix des mots, les priorités. Il se raffine au fur et à mesure. Il est en bonne partie écrit, mais les consultations permettent de s’assurer qu’il répond bien aux attentes et qu’il permette de construire un Baie Comeau plus résilient » , conclut Julie Malouin.