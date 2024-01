Palais de justice: des avocats et du personnel réclament une meilleure sécurité

Une dizaine de regroupements œuvrant dans le système judiciaire québécois réclament plus de sécurité dans les palais de justice du Québec.

Dans une lettre adressée aux autorités, ils expliquent que leur demande fait suite à l’agression d’un interprète judiciaire survenue au palais de justice de Longueuil la semaine dernière. Un suspect âgé de 44 ans a été arrêté pour tentative de meurtre dans ce dossier.

Les signataires demandent au premier ministre François Legault et aux ministres de la Justice et de la Sécurité publique, Simon Jolin-Barrette et François Bonnardel, de fournir davantage de sécurité pour eux et pour tous les citoyens, ce qui n’est pas le cas en ce moment, à leur avis, et depuis longtemps.

Ils veulent que tous les palais de justice du Québec soient dotés d’arches de sécurité permanentes et que soit affecté un nombre suffisant de constables spéciaux.

Cette semaine, des personnes qui ont fréquenté le palais de justice de Longueuil ont pu observer que des mesures de sécurité avaient été implantées.

La lettre est notamment signée par des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, des avocats de la défense et de l’aide juridique, des avocats de l’État québécois, des constables spéciaux, des interprètes et traducteurs et des membres du personnel de soutien et des professionnels du gouvernement du Québec.