Des hirondelles en pleine création

Les paysages de la Côte-Nord sont enchanteurs et source d’inspiration unique pour de nombreux artistes. Quatre artistes peintres, voulant s’imprégner de toute cette beauté et de cette unicité, sont venues s’installer dans un nichoir du Parc nature de Pointe-aux-Outardes pour, tout simplement, créer.

Josianne Lockquell, Sandy Cunningham, Maud Besson et Emmanuelle Gendron sont quatre artistes bien distinctes, avec bien sûr une passion en commun.

Elles ont mis sur pied un collectif, BRUMES, pour se lancer dans de nouvelles aventures ensemble et la Côte-Nord est leur plus récent voyage.

« On vient s’isoler, on choisit des lieux qui sont assez reculés. Mais le but n’est pas de s’isoler complètement, c’est de créer une relation avec le milieu », explique Emmanuelle Gendron.

Il s’agit de leur troisième résidence artistique.

« On décroche vraiment du quotidien. C’est comme s’il se créait une espèce de micro-univers où on vit les quatre artistes en symbiose », poursuit avec sa passion l’artiste peintre.

Durant 15 jours, elles ont vécu dans le nichoir Hirondelle du Parc nature de Pointe-aux-Outardes et ont peint des toiles qui seront exposées à l’Alternative à Baie-Comeau durant l’été.

Une création sur bois gardera sa place bien au chaud dans l’Hirondelle.

Le Parc nature aura été une grande source d’inspiration pour le collectif BRUMES. Photo courtoisie

Caractère unique

Quoi de mieux que le caractère unique de la Côte-Nord pour inspirer les quatre femmes.

« La Côte-Nord est emblématique au Québec. Tu as le fleuve d’un côté et la forêt boréale de l’autre. Il y a une diversité de milieu auquel on a accès », raconte Emmanuelle Gendron.

Ce n’est pas étonnant que les mots « magique », « fascinant » et « inspirants » soient utilisés par l’artiste pour décrire son expérience.

« On s’inspire vraiment de l’environnement autour de nous. C’est un moment de recherche, d’inspiration, d’immersion dans les lieux et de création », lance-t-elle.

« Le temps qui s’arrête et vivre au rythme des saisons dans les nichoirs, il y a quelque chose de tellement sécurisant avec ça. C’était super inspirant de vivre comme des petites hirondelles dans des petits nichoirs », exprime-t-elle.

Leur art reflétera leur passage au Parc nature et Emmanuelle Gendron espère « bien représenter le lieu pour créer un beau sentiment d’appartenance de la part du public ».