Un homme plaide coupable d’avoir proféré des menaces contre Trudeau et Legault

Un homme a plaidé coupable lundi à Sherbrooke d’avoir proféré des menaces contre les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault dans une série de vidéos en ligne.

La procureure Geneviève Crépeau a déclaré lundi que Germain Lemay, âgé de 30 ans, avait plaidé coupable à cinq chefs d’accusation, au palais de justice de Sherbrooke.

Lemay a reconnu avoir proféré des menaces contre les deux premiers ministres dans des vidéos publiées entre juillet et septembre 2023. Il a aussi admis avoir proféré des menaces semblables contre tout policier qui viendrait sur son terrain et contre un employé de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Lemay a également plaidé coupable d’avoir menacé de brûler, de détruire ou d’endommager un bureau de la CNESST et d’avoir entreposé des armes à feu de manière inappropriée.

Un procès a par ailleurs débuté lundi pour deux autres chefs d’accusation, soit braquage d’une arme à feu sur un policier et possession d’une arme dans un dessein dangereux.

Un policier du Groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec avait blessé Lemay par balle lors d’une descente à son domicile de Scotstown, en Estrie, le 27 septembre dernier à l’aube. Le Bureau des enquêtes indépendantes a ouvert une enquête sur cette intervention policière.