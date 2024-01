Trois anciens élèves de l’école Leventoux couronnés pour leur créativité

Sur la photo, les gagnants du concours, Anthony Gagné, Thaly Gagnon et Emery Lévesque, posent ici en compagnie de l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (AVSEC) dans les écoles primaires de Manicouagan, Karine Bélisle, et de la conseillère en gestion des matières résiduelles à la RGMRM, Chloé Tremblay. Photo CSS de l’Estuaire