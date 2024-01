Les îles Grecques en vedette dans le prochain film des Aventuriers Voyageurs

Un film de voyage sur les îles Grecques sera présenté par Les Aventuriers Voyageurs dans les cinémas de la Côte-Nord, les 13 et 14 février.

Avec ses îles mythiques d’une beauté saisissante comme Santorin, Mykonos, Paros et Naxos, la Grèce suscite l’admiration de nombreux voyageurs.

Les spectateurs se promèneront entre les villages pittoresques aux maisons blanches, les plages de sable fin, les eaux turquoise et les vestiges antiques de l’archipel des Cyclades.

En compagnie des voyageurs et réalisateurs Serge et Johanne, ils feront également une incursion en Crète et une promenade à Athènes.

Tous deux amants du voyage, les réalisateurs ne manquent pas une occasion pour vivre de nouvelles aventures. Autodidactes, ils ont développé leurs connaissances audio-visuelles lors de divers voyages.