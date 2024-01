L’Ouvre-Boîte Culturel dévoile sa nouvelle programmation

Pour cette nouvelle saison Hiver/Printemps 2024, l’organisme baie-comois a dévoilé sa programmation, pour le moins consistante. Théâtre, danse, musique, improvisation, humour, il y en aura pour tous les goûts de février à juin.

Pour le mois de février, l’artiste Patrick Lamoureux ouvrira la saison des expositions. Puis, vous pourrez profiter des activités d’improvisation, de danse et d’atelier d’écriture pour animer votre mois.

En mars, le cinéma, la musique, la littérature, l’improvisation et la danse seront présents pour vous accompagner en fin d’hiver.

Pour le mois d’avril, pléthore d’activités seront au rendez-vous. Une nouvelle exposition 1ÈRE SORTIE sera à découvrir par la section arts et lettres du Cégep de Baie-Comeau. Ensuite, humour, théâtre, cinéma, improvisation, danse et littérature seront à nouveau présents afin de commencer la saison printanière.

En mai, vous pourrez découvrir l’exposition FINISSANTS par la section arts et lettres du Cégep de Baie-Comeau ainsi que de la danse, de l’humour et de l’improvisation. Pour finir en juin, musique et humour termineront la saison en beauté.

Pour retrouver la programmation en détails, rendez-vous directement sur le site de l’Ouvre-Boîte Culturel.