Un voyage au cœur des histoires de Fred Pellerin

Revenons aux bases, qu’est-ce qu’un conteur ? Fred Pellerin a répondu avec beaucoup d’entrain aux questions qui font depuis 25 ans son métier. De comment devenir conteur et sa propre expérience d’autodidacte, il s’est confié au journal Le Manic.

« C’est quelqu’un qui transporte des histoires, avec une façon de dire qui vous transporte son monde avec rien d’autre que sa parole, ses dires, son histoire. Contrairement à quelqu’un qui serait dans le théâtre où il pourrait y avoir des costumes, avec son personnage sur scène et une interprétation », définit le parolier.

« Par opposition à ça, un conteur est quelqu’un qui a son histoire et qui la raconte sans le quatrième mur, qui s’adresse directement a son public et qui n’est pas dans l’interprétation », ajoute-t-il.

Il existe plusieurs types de conteurs ; certains très proches du texte, d’autres vont être plus traditionnels, plus puristes ou plus littéraires, et d’autres s’adresseront à un public d’enfants, par exemple.

Fred Pellerin se qualifie lui-même de conteur traditionnel.

« Je suis peut-être un conteur qui s’inspire de la tradition orale, parce que je raconte des histoires de village et je construis mes histoires à partir de ce que j’entends dans ce village. Je travaille sans texte donc j’ai des canevas, un peu comme les conteurs traditionnels le faisaient. Ils connaissaient les histoires des gens, de la princesse et du dragon et d’une fois à l’autre, ça changeait, selon les circonstances », raconte-t-il.

« Après, je pense que je suis quand même dans un langage actuel, j’ai une façon de faire très actuelle, je ne fais pas semblant d’être d’une autre époque. Je suis de mon époque et j’écoute moi aussi les nouvelles et quand j’arrive sur scène, je ne fais pas fi de ça, » conclut l’artiste.

En faire son métier ?

Conteur n’est vraisemblablement pas un métier commun et Fred Pellerin pourra vous le confirmer. S’il existe de nos jours des formations, le conteur est lui un autodidacte en la matière.

« Il existe des formations, mais pour moi, c’est arrivé à un moment où je travaillais dans un café spectacle. Je voyais deux spectacles par semaine, donc 104 spectacles par année. Au même moment, mon emploi étudiant, c’était guide touristique dans le village, donc j’avais à prendre la parole quotidiennement et raconter des histoires du village », raconte Fred Pellerin.

« Rapidement, c’est devenu des conneries que je racontais, mais je racontais des histoires du village aux gens qui étaient là », précise-t-il sur la naissance de ses histoires de Saint-Élie-de-Caxton.

L’artiste n’avait jamais pensé que le conte pouvait devenir son métier, jusqu’à ce qu’il le devienne. À 22 ans, il a pris une pause dans ses études, car il avait plusieurs demandes de contrats de spectacle. Aujourd’hui, cela fait 25 ans que Fred Pellerin jouit de son métier et que sa pause continue.