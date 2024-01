Après Elles Centraide, Ils Centraide

Les hommes en situation de vulnérabilité doivent aussi avoir accès à du soutien spécifique. C’est pourquoi Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan lance le programme Ils Centraide afin de répondre à cette nécessité qui se fait de plus en plus pressante.

Ce nouveau programme est le fruit d’une collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan (CJEM) et l’organisme communautaire Homme aide Manicouagan.

Conscient de l’importance de l’équité et du besoin croissant d’assistance pour les hommes en période de crise, ce projet s’inscrit dans la lignée du succès du programme Elles Centraide, lancé en octobre 2021 pour soutenir les femmes dans des situations similaires.

Contrairement aux clichés, les hommes peuvent également rencontrer des difficultés durant leur parcours de vie, mais ils sont souvent moins enclins à demander de l’aide. Ils Centraide se positionne ainsi comme un catalyseur de changement, visant à sensibiliser la communauté sur les défis auxquels les hommes font face au quotidien.

Le programme s’articule autour de plusieurs axes prioritaires, identifiés après des échanges fructueux avec les équipes du CJEM et d’Homme aide Manicouagan. Parmi ces enjeux, on retrouve la préservation du lien père-enfant, la sécurité alimentaire, le soutien aux personnes itinérantes ou à risque de l’être, ainsi que l’accès à l’éducation et à l’accompagnement pour un retour aux études.

Pour ceux qui désirent s’engager dans cette cause, vous pouvez rejoindre Ils Centraide en remplissant le formulaire d’adhésion disponible sur leur site Internet. Tout comme les adhérentes d’Elles Centraide, dont l’engagement a permis la pérennité du programme, les hommes peuvent également contribuer financièrement.

« Les hommes qui souhaitent investir en faveur de la cause des hommes et leurs familles peuvent le faire via une contribution financière de 250 $, 500 $, 1000 $, ou 2 000 $ sur le site Internet de Centraide HCNM », renchérit l’organisme dans un communiqué.

Chaque geste compte et contribue à améliorer les conditions de vie des hommes et de leurs familles afin de faire de Ils Centraide un vecteur de solidarité et de soutien pour les hommes de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.