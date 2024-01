L’autobus du Drakkar fera rayonner la Côte-Nord

Le Drakkar de Baie-Comeau s’associe avec Tourisme Côte-Nord et le Cégep de Baie-Comeau pour renouveler l’identification de son autobus.

Le véhicule, qui parcourt des milliers de kilomètres chaque année, sera dorénavant identifié sous le thème « L’équipe notre navire, le savoir notre boussole, la Côte-Nord notre fierté ». Cette phrase, unissant les trois organisations, est visible sur le concept graphique habillant l’autobus.

Ce partenariat est d’une durée de 5 ans pour lequel Tourisme Côte-Nord et le Cégep de Baie-Comeau ont respectivement investi une somme de 25 000 $.

« En s’associant au Drakkar, Tourisme Côte-Nord s’assure de promouvoir la destination avec succès. Le nouveau concept visuel de l’autobus de l’équipe locale permettra de faire rayonner la Côte-Nord sur une échelle provinciale », mentionne Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Selon Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, « soutenir le Drakkar dans un tel projet nous assure, à titre de maison d’enseignement qui effectue des actions de recrutement aux quatre coins du Québec, une visibilité sans pareille ».

Quant à la directrice des opérations et du développement des affaires pour le Drakkar, Joëlle Bernier, elle se réjouit de ce partenariat. « Nous partageons les mêmes valeurs de passion, d’excellence et d’éducation, et poursuivons des objectifs communs quant au rayonnement et au développement du sentiment d’appartenance envers notre région », souligne-t-elle.