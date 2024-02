Maison des familles de Baie-Comeau : un nouveau regard sur la vulnérabilité périnatale

La Maison des familles de Baie-Comeau existe depuis plus de 30 ans. En date de sa création, le service des relevailles a toujours été offert aux familles de Pessamit à Baie-Trinité. L’organisme a dû trouver des moyens pour répondre à la demande qui n’a jamais été aussi importante.

Les relevailles sont conçues pour donner un répit aux parents ayant un enfant de 12 mois ou moins, le soutien à domicile permet de donner trois heures par semaine, par enfant à toute famille qui en ressent le besoin, et ce, pour une durée personnalisée allant jusqu’à six semaines par poupon.

« Nous, ce qu’on veut c’est desservir les familles qui sont vulnérables », explique Carol-Ann Boudreault, coordonnatrice de l’équipe de périnatalité. « La vulnérabilité, souvent, on s’imagine que c’est de manquer de sous à la fin du mois, mais ça peut être de nombreuses choses », précise Mme Boudreault. La santé mentale, la transformation de devenir parents ou tout simplement d’ajouter un enfant à notre famille sont aussi des facteurs de vulnérabilité.

Les contextes tels que les familles solos parentales, la monoparentalité et les familles seules sans une personne de soutien de leur entourage sont aussi priorisées pour ce service.

Une liste d’attente inconfortable

« Depuis la pandémie, on a eu une liste d’attente pour les relevailles, ce qu’on n’avait jamais connu », confirme Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau.

« Nous n’étions pas confortables avec cette liste d’attente là, parce que ça ne fait pas partie du milieu communautaire d’attendre », avoue Mme Saint-Gelais.

Lors de l’embauche d’une première assistante périnatale en décembre 2023, il y avait déjà neuf noms sur cette liste, ce qui représente une attente considérable. Certaines familles devaient patienter et se réinscrire à la liste lorsqu’elle sentait le besoin à nouveau.

« Ce service permet un filet de sécurité pour le lien d’attachement parent-enfant et la prévention de la dépression post-partum », dit Mme Saint-Gelais, ajoutant qu’il faut agir rapidement en contexte de périnatalité.

« C’est une paire de yeux à domicile, une aide précieuse, une écoute et des conseils au rythme de la famille », résume la directrice générale de l’organisme.

Elle conclut que toutes les familles qui ont un nouveau bébé devraient obligatoirement se voir proposer ce service, puisqu’il n’est plus nécessaire d’avoir une référence pour en bénéficier.

Grâce au travail de longue haleine de Mme Saint-Gelais, de son équipe et au soutien de Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord, le programme de relevailles a pu être financé afin de pallier cette forte demande qui se fait sentir depuis les quatre dernières années. La direction a pu embaucher une seconde assistante périnatale à la mi-janvier pour soutenir les besoins.

Un deuxième nid pour les familles

Une panoplie d’ateliers diversifiés sont proposés par la Maison des familles de Baie-Comeau, tels que la préparation à la naissance, l’éducation des tout-petits, ateliers de motricité et sensoriels, l’allaitement et ses défis, les groupes d’écoute et de partage ou même la pratique du porte-bébé. Le 985, boulevard Jolliet est souvent bien rempli.

Il est à mentionner que l’équipe de périnatalité propose aussi plusieurs services de soutien et d’accompagnement de façon individuelle et en groupe.

Que ce soit pour les personnes endeuillées en contexte périnatal ou d’infertilité, les personnes mettant fin à une grossesse, les mamans ayant vécu un accouchement difficile ou les personnes ayant besoin de répit pour plusieurs raisons, l’équipe est disponible pour toutes ces clientèles.

L’arrivée de la coordonnatrice en périnatalité, Carol-Ann Boudreault en est pour quelque chose. Son bagage dans le domaine et son dévouement à vouloir grandir l’équipe pour aider le plus de famille possible, permet aujourd’hui un accompagnement signifiant et personnalisé pour toutes les situations en contexte périnatal.