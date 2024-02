La formation professionnelle, un choix gagnant pour les Nord-Côtiers

Les Centres d’éducation des adultes (CEA) et les Centres de formation professionnelle (CFP) sont des chemins académiques où les étudiants peuvent se sentir accueillis, compris et valorisés, ce qui parfois doit être rappelé socialement, même en 2024.

« Il y a tellement de possibilités pour l’élève qu’on ne peut pas l’échapper », explique d’entrée de jeu Michel Savard, directeur du CFP de l’Estuaire, lors de la présentation des provenances scolaires des élèves et des formations qui leur sont offertes.

M. Savard travaille depuis une dizaine d’années dans cet accompagnement du côté de la Haute-Côte-Nord, ce qui permet un taux de réussite élevé et une façon de valoriser l’être humain dans sa capacité de réussir. Des étudiants de toute la région peuvent tirer profit de cette approche personnalisée. D’ailleurs, des élèves de Sept Rivières sont de plus en plus nombreux à faire la visite virtuelle des installations.

C’est également une formule gagnante pour les entreprises et les diplômés.

« Une formation professionnelle, tu es concentré sur ta pratique du début à la fin », ajoute Nathalie Lagacé, directrice du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire.

La valorisation de la formation professionnelle

« Les gens croient encore qu’un DEP c’est la voie de service pour ceux et celles qui ont de la difficulté, mais ce n’est pas du tout ça », dit Mme Lagacé ajoutant que c’est un choix réfléchi.

Il y a quelques années, les entreprises demandaient un cinquième secondaire en promettant une formation à l’interne pour l’apprentissage d’un métier, se souvient le directeur du CFP de l’Estuaire. Aujourd’hui, l’employeur comprend mieux l’obtention de la formation professionnelle qui n’exige pas un diplôme d’études secondaires complété.

« C’est un changement culture qui est en train de s’installer », précise M. Savard. Selon lui, c’est pour le mieux puisque la nouvelle main-d’œuvre est fonctionnelle rapidement et elle est formée de façon conforme. Michel Savard ajoute que les parents jouent un grand rôle dans la reconnaissance des métiers de formations professionnelles.

La porte d’entrée de la dévitalisation

La formation professionnelle est populaire sur la Côte-Nord comme partout au Québec. Pour le CFP de Forestville, le directeur spécifie que la population locale ne compose que 5 % de la clientèle étudiante.

Les formations en voirie forestière sont d’ailleurs les plus populaires et les plus demandées lors des inscriptions d’élève d’un jour.

En 2021-2022, plus de 240 demandes d’élèves ont été faites pour l’ensemble des programmes du CFP de l’Estuaire. En 2022-2023, ce sont plus de 300 demandes et cette année, la popularité devrait être tout aussi importante, selon Mme Lagacé.

Le CFP de l’Estuaire propose plus de 21 programmes, sans compter toutes les autres possibilités de formations reconnues.