Les Voltigeurs blanchissent le Drakkar

Face à l’équipe de l’heure dans la LHJMQ, dire que le Drakkar est sorti les mains vides serait un euphémisme. Les Voltigeurs ont remporté le match par la marque de 4-0, esquivant la défaite dans un quinzième match consécutif. Au deuxième rang du classement général, ils s’approchent à neuf points des nord-côtiers.

Plus tôt cette saison, le Drakkar avait également été vaincu à Drummondville; l’une de ses rares défaites en première moitié de saison. Les deux formations se rencontreront deux nouvelles fois en mars, à Baie-Comeau.

Tout au long de la soirée, la troupe de Jean-François Grégoire semblait constamment être la deuxième équipe sur la patinoire et n’a jamais été en mesure de s’ajuster au niveau de ses adversaires. Baie-Comeau a passé beaucoup de temps à se défendre sans la rondelle et n’a généré que très peu de chances de marquer de la zone payante, offrant beaucoup de tirs de la périphérie au gardien adverse. Finalement, plusieurs infractions ont été écopées sur des gestes d’indiscipline et peut-être même de frustration, procurant pas moins de 8 avantages numériques aux Voltigeurs.

Dans la défaite, Charles-Edward Gravel a repoussé 30 tirs, dont un tir de pénalité au dangereux Alexis Gendron, en troisième période. De l’autre côté, Riley Mercer a stoppé 27 tirs et signe le jeu blanc.

Le Drakkar sera du côté de Québec vendredi et samedi pour affronter les Remparts, contre qui il a signé sa dernière victoire à Baie-Comeau la semaine dernière.

Sommaire de la rencontre

Durant la présentation des joueurs, l’organisation des Voltigeurs a annoncé son soutien à Émile Chouinard, atteint d’un lymphome de Hodgkin. Le défenseur du Drakkar a reçu les applaudissements et encouragements des 2961 spectateurs présents au Centre Marcel-Dionne.

Au pointage principal, Justin Côté a brisé la glace en première période en profitant d’une échappée en désavantage numérique. Avec moins de deux secondes à faire à l’engagement, Côté se faisait complice du premier de la saison de Marc-Olivier Beaudry, doublant l’avance des siens.

À la mi-match, le petit numéro 92 des Voltigeurs en ajoute un second, cette fois sur une frappe sur réception du cercle droit en avantage numérique.

Les anciens Remparts Kassim Gaudet et Mikaël Huchette unissent leurs forces pour inscrire le dernier but de la rencontre en troisième période; Sam Oliver est aussi complice.