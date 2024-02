Motoclip : une invention baie-comoise

Dans le monde des motoneiges et des motomarines, la perte ou la détérioration des clés est un problème bien connu. C’est dans cette optique que l’entreprise baie-comoise Motoclip a développé un accessoire révolutionnaire, offrant une solution pratique et sécurisée pour attacher les clés des bolides.

Les amateurs de sports motorisés connaissent trop bien le risque de perdre ou d’endommager leurs clés lors de sorties en motoneige.

« C’est à force de faire de la motoneige dans des conditions où tu peux perdre ta clé, accrocher ta clé ou quand tu es en sentier et que tu y vas à fond, tu clip ta clé dessus et tu ne risques pas de la perdre ou de la briser. Ce sont de belles protections pour la clé » explique Marc Vézina, créateur de l’idée.

Motoclip ne se contente pas d’assurer la sécurité des clés, il vise également à mettre en valeur l’esthétique de chacune d’entre elles. Il offre un processus de fixation et de retrait qui assure une commodité maximale sans compromettre la sécurité. Le matériau durable et résistant aux intempéries garantit la longévité de l’accessoire, s’est assuré l’ingénieur et associé du projet Yves Fournier.

Le développement de Motoclip n’a pas été une tâche aisée, nécessitant deux ans de travail, de l’imagination du projet à sa mise en vente. Les produits Motoclip sont assemblés avec soin dans deux endroits clés : Baie-Comeau et La Malbaie, des localités emblématiques de la passion motoneigiste.

L’équipe de Motoclip, composée de Marc Vézina, Yves Fournier, Christine Fournier et Adèle Fournier, ne compte pas s’arrêter là. Ils travaillent déjà sur de nouvelles idées en développement. « On a d’autres idées en développement et on aimerait sortir les idées au prochain salon de la motoneige à Québec à ExpoCité », informe Marc Vézina.

Le modèle de clé « DESS » de Bombardier est actuellement pris en charge par Motoclip et, selon l’associé, « on va regarder pour d’autres clés probablement, l’avenir nous le dira. »

Les produits Motoclip sont désormais disponibles à l’achat sur la Côte-Nord, de Pessamit à Baie-Comeau, en passant par La Malbaie. Il est aussi possible de s’en procurer sur le site Internet de l’entreprise.